الجيش الإسرائيلي: العمل العسكري لن يعيد الأسرى

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقاً في أسباب وفاة الأسرى الستة التي وجدت جثامينهم في قطاع غزة.

ورأى الجيش أن إعادة كل الأسرى المحتجزين في غزة بعمليات عسكرية أمر غير ممكن.

Advertisement



وكان قد إعلان الجيش في تغريدة عبر "اكس"، أنه استعاد جثث 5 أسرى سبق أن أعلن مقتلهم خلال الأشهر الماضية، وهم إليكس دانسيغ، وشاييم بيري، وياغيف بوشتاب، ويورام ميتسغر، ونداف بوبلويل، إضافة إلى جثة أبراهام موندر الذي أعلن كيبوتس نير عوز، الثلاثاء، وفاته.





كما تابع أنه تمكن خلال الليلة الماضية، عبر عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من انتشال الجثث الست من داخل نفق في خان يونس وسط قطاع غزة.





وزعم الجيش "نجاح العملية"، وأكد أن ذلك يعود إلى معلومات دقيقة للشاباك، ووحدات الاستخبارات، ومديرية المخطوفين في قسم الاستخبارات، ما أسفر عن تحديد موقع الجثامين في منطقة خان يونس.