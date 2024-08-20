ابتلعت يختا فاخرا.. مياه البحر المتوسط تزداد خطورة وخبراء مناخ يحذرون

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أفاد خبراء مناخ وقباطنة سفن أن حطام اليخت الراسي قبالة سواحل صقلية هو أحدث دلالة على أن الإبحار في مياه البحر المتوسط أصبح أكثر خطورة.ولقي رجل حتفه وما زال ستة أشخاص مفقودين، من بينهم رجل الأعمال البريطاني مايك لينش، بعدما ضربت عاصفة عنيفة السفينة "بايزيان" الشراعية التي يبلغ طولها 56 مترا، أمس الاثنين، مما أدى إلى غرقها في غضون دقائق.ويقول علماء المناخ إن ظاهرة الاحتباس الحراري تجعل مثل هذه العواصف العنيفة وغير المتوقعة أكثر تواترا في بحر يستخدمه ملايين السياح كساحة للعب في الصيف، ومن بين هؤلاء السياح قلة من الأثرياء الذين يبحرون في مياهه على متن اليخوت الفاخرة.وقال لوكا ميركالي، رئيس الجمعية الإيطالية للأرصاد الجوية، إن درجة حرارة سطح البحر حول صقلية في الأيام التي سبقت غرق السفينة بلغت نحو 30 درجة مئوية، أي أكثر من المعدل الطبيعي بنحو ثلاث درجات.كما أضاف لرويترز "هذا يخلق مصدرا هائلا للطاقة يساهم في هذه العواصف"."مواقف حرجة"ويلاحظ البحارة المتمرسون، مثل ماسيمو أرامو الذي يدير مدرسة أكوا للإبحار على الساحل بالقرب من العاصمة الإيطالية، التغييرات التي طرأت على البحر المتوسط.بدوره، قال أرامو الذي يبحر حاليا حول اليونان إنه لا يحب الإبحار على طول الساحل التيراني الإيطالي حول صقلية أو جزر البليار الإسبانية، لأنه تحدث "مواقف حرجة في أحيان كثيرة مع قليل من التحذير".من جانبه، قال جوليانو جالو، وهو قبطان سابق عبر المحيط الأطلسي وألف كتبا كثيرة عن ركوب البحار، إن البحر المتوسط أصبح أشبه بمنطقة البحر الكاريبي التي تضم مناطق تتجنبها قوارب كثيرة في أوقات معينة من العام.وأضاف "الأمور أقل قابلية للتنبؤ في منطقة البحر المتوسط"."عنيفة جداً"فيما قال كارستن بورنر قبطان القارب الذي كان راسيا بجوار السفينة بايزيان لكنه نجا من الأضرار، إن العاصفة التي ضربت أمس الاثنين كانت "عنيفة جدا، وشديدة جدا، وكان هناك كثير من المياه، وأعتقد أنها شكلت نظام تحول يشبه الإعصار".وأكد أن تكرار نوبات الحرارة الشديدة في أشهر الصيف يلعب دورا رئيسيا في التسبب في مثل هذه العواصف.كما أضاف "المياه... ساخنة جدا بالنسبة لمناخ البحر المتوسط وهذا يتسبب بالتأكيد في عواصف شديدة، مثل تلك التي شهدناها قبل أسبوع في جزر البليار، ومثل تلك التي شهدناها قبل عامين في كورسيكا وهكذا". (العربية)