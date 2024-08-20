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عربي-دولي

مسؤول أميركي يرد على تصريحات نتنياهو شأن غزة

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:09
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قام مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، بانتقاد تصريحات "متشددة" نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) بين قطاع غزة ومصر، مؤكداً أنها لا تساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس.
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وقال المسؤول الكبير الذي يرافق وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في جولته بالشرق الأوسط، طالباً عدم كشف هويته إن "تصريحات متشددة مماثلة ليست بناءة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، وفق فرانس برس.

"لن ينسحب بأي حال من الأحوال"
يأتي ذلك فيما أعلن نتنياهو، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محوري فيلادلفيا ونيتساريم الاستراتيجيين بأي حال من الأحوال رغم الضغوط الهائلة.

في حين أضاف في حديث نقلته عنه القناة 12 الإسرائيلية، أنه غير متأكد من إمكانية التوصل لاتفاق بشأن غزة.

كما شدد على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه "يجب أن يحفظ مصالح إسرائيل"، حسب قوله.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، قد أعلن الاثنين، أن إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا، لضمان عدم نقل الأسلحة إلى حماس في قطاع غزة، وفقاً لزعمه.

"منطقة عازلة"
يذكر أن "محور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً يمتد بين غزة ومصر. ويعدّ هذا الممر منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979".

وكانت القوات الإسرائيلية عادت وسيطرت عليه مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو الفائت.

إلا أن الجانب المصري أكد مراراً وتكراراً رفضه لتلك السيطرة الإسرائيلية على المحور والمعبر.(العربية)

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