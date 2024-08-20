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عربي-دولي

بشأن "السيل الشمالي".. روسيا تطالب ألمانيا بالكشف عن تفاصيل التحقيق

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:10
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طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، ألمانيا بالكشف عن تفاصيل التحقيق في قضية "السيل الشمالي" في مجلس الأمن الدولي.

وقال بوليانسكي: "تحاول الدول الغربية التلميح إلى أنها لا تزال تؤمن بنزاهة ومهنية التحقيق الألماني، وقد قالوا نفس الشيء عن التحقيق السويدي. وأنتم تذكرون أن استنتاجهم الوحيد هو أن "السيل الشمالي" قد تم تفجيره بالفعل. هذه هي النتيجة العبقرية لهذا التحقيق، ولذلك لدينا شكوك جدية حولها".
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وأضاف: "لكن ليس هذا هو السؤال الآن، السؤال المطروح الآن هو أن ألمانيا يجب أن تشاطر مجلس الأمن بما لديها في الوقت الحالي. هذه مسؤوليتها، ونتوقع أن يتم ذلك في المستقبل القريب".
 
وتابع بوليانسكي: "بالطبع، في مرحلة ما، سنلفت مجلس الأمن إلى هذا الأمر، على الأرجح، في إحاطة صريحة".

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