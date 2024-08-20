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عربي-دولي

في مواقع مختلفة.. القنابل تهدد عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:32
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أعلنت الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تبحث عن تهديدات بالقنابل وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وكان جهاز الخدمة السرية الأميركي يحقق في تهديدات بوجود قنابل صدرت، الثلاثاء، في "مواقع مختلفة" في وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي.
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وفحصت سلطات إنفاذ القانون المناطق المتضررة وفحص مصداقية التهديد، وفقا لرسالة من مركز المعلومات المشترك الذي تم إنشاؤه من أجل المؤتمر.

وقال مراسل قناة فوكس 32  في شيكاغو في منشور على منصة إكس إن محطتهم تلقت بريدا إلكترونيا يتضمن تهديدا بوجود قنبلة أنبوبية في أربعة فنادق في وسط مدينة شيكاغو. (سكاي نيوز)
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