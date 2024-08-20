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عربي-دولي

بلينكن: الولايات المتحدة ترفض احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد لغزة

Lebanon 24
20-08-2024 | 18:28
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شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، في قطر على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك في ختام جولة شرق أوسطية.

وقال بلينكن في تصريح لصحافيين في مطار الدوحة قبيل صعوده إلى الطائرة عائداً إلى واشنطن إنّ "الوقت داهم للتوصل إلى اتفاق هدنة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ترفض احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد لغزة".
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وأضاف: "هذا الأمر يجب أن يُنجز، ويجب أن يُنجز في الأيام المقبلة، وسنفعل كل ما أمكن لإنجازه".
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