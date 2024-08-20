بلينكن: الولايات المتحدة ترفض احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد لغزة

Advertisement

شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، في قطر على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك في ختام جولة شرق أوسطية.وقال بلينكن في تصريح لصحافيين في مطار الدوحة قبيل صعوده إلى الطائرة عائداً إلى واشنطن إنّ "الوقت داهم للتوصل إلى اتفاق هدنة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ترفض احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد لغزة".وأضاف: "هذا الأمر يجب أن يُنجز، ويجب أن يُنجز في الأيام المقبلة، وسنفعل كل ما أمكن لإنجازه".