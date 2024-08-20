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قديروف يمنح بوتين وسام "المواطن الفخري" للشيشان

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:30
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منح حاكم جمهوية الشيشان الروسية رمضان قديروف ومفتي الجمهورية صلاح ميجييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام وشهادة "المواطن الفخري" خلال زيارته لمسجد النبي عيسى الجديد في غروزني.

وشكر بوتين مفتي الشيشان على العمل الذي يقوم به قائلا: "أنت حارس القيم التي تعزز عالمنا المتعدد القوميات وجميع أدياننا:.
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وأضاف: "أنتم رجال الدين تقومون بعمل مشترك ذي أهمية كبيرة، لا يقل أهمية عما رأيناه في ساحة التدريب في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس".

وكان الرئيس بوتين قد زار مسجد نبي الله عيسى، الذي تم بناؤه مؤخرا في مدينة غروزني، يوم الثلاثاء. 

وتفقد بوتين المسجد برفقة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ومفتي الشيشان، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف، ومستشار الرئيس الشيشاني لشؤون بناء المنشآت الدينية أمرودي عادل غيرييف وعمدة غروزني خاس محمد قديروف.
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