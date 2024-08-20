يتسع لـ 5 آلاف شخص.. بوتين يزور مسجد عيسى الجديد في غروزني (فيديو)

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء بزيارة مسجد نبي الله عيسى، الذي تم بناؤه مؤخرا في مدينة غروزني.وتفقد بوتين المسجد برفقة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ومفتي الشيشان، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف، ومستشار الرئيس الشيشاني لشؤون بناء المنشآت الدينية أمرودي عادل غيرييف وعمدة غروزني خاس محمد قديروف.لمشاهدة الفيديووكتب رمضان قديروف على "تلغرام" في أعقاب زيارة المسجد أنه شكر الرئيس بوتين على موقفه تجاه المشاعر الدينية وحماية الكتب المقدسة على مستوى الدولة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية".ويضم المسجد الجديد طابقين، ويتسع لـ 5 آلاف شخص.(روسيا اليوم)