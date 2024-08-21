شنّ هجوما عنيفا على ترامب.. أوباما: لا نريد 4 سنوات أخرى من كذب وفوضى وأميركا مستعدة لهاريس

شنّ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما هجوماً شديد اللهجة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



ففي كلمة ألقاها في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي، المنعقد في شيكاغو، انتقد أوباما ترامب معتبراً أنه لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية.



"كذب ترامب"

وقال أمام الحشود التي علا تصفيقها، إن ترامب الذي يبلغ من العمر 78 سنة لا يهتم سوى بمصالحه وأهدافه الشخصية، ويروج لنظريات مؤامرة مجنونة.



كما اعتبر أن لديه هوساً غريبا بحجم حضور تجمعاته الانتخابية. وأضاف أن المرشح الجمهوري يريد أن يعتقد الاميركيون أن بلادهم منقسمة بطريقة لا يمكن جسرها. وقال :"لا نريد أربع سنوات أخرى من حكم ترامب لأن النتائج ستكون أسو بكثير. لا نريد 4 سنوات من الفوضى والكذب". وأشار إلى أن ترامب يرى السلطة أداة لمساعدة نفسه وأصدقائه الأغنياء فقط، ولا يهتم بالآخرين.



كذلك اتهم الرئيس السابق بـ "القضاء على مشروع قانون حماية الحدودالجنوبية لأنه رأى أنه سيضر بحملته الانتخابية".



هذا وأعرب عن اعتقاده بأن ترامب بات خائفاً من الخسارة أمام منافسته الديمقراطية.



أميركا مستعدة لهاريس

أما بالانتقال للحديث عن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فشدد اوباما على أن البلاد مستعدة للرئيسة هاريس، مضيفاً أنها تدرك أهمية القيم الأميركية.



واعتبر أن لدى الأميركيين "فرصة لانتخاب شخص يعطي الفرص للآخرين ويحارب من أجل القيم الديمقراطية".



وحث الناخبين على التحرك والتصويت لهاريس ونائبها تيم والز، مكيلا المديح للمرشحة الديمقراطية التي تحترم الاختلاف والتنوع.



إلا أنه أوضح رغم ذلك، أن مهمة الديمقراطيين لإقناع الناس برؤية هاريس ووالز لن تكون سهلة.

#أوباما: الأميركيون يستحقون نفس الكرامة التي قدمها لنا أجدادنا في السابق وعلينا محاربة الظلم في العالم ووقف الصراعات #قناة_العربية pic.twitter.com/xIrFSM7Wx9 — العربية (@AlArabiya) August 21, 2024 Advertisement

"العالم يراقبنا"

إلى ذلك، أشار إلى أن البعض يعتبر أن إهانة الآخرين هي الطريقة الوحيدة للفوز، إلا أن ذلك لن ينجح مع الديمقراطيين، في إشارة إلى ترامب الذي دأب على مهاجمة هاريس وانتقادها بالشخصي.



وختم مشددا على أن الولايات المتحدة مستعدة لفصل جديد وقصة أفضل بينما العالم برمته يراقبها، محمساً الناخبين على التحرك والتصويت، بعد أن قارن وضع البلاد وصورتها قبل ترامب وبعده.



واتسم خطاب أوباما بالحماسة والأمل، لاسيما أنه معروف عنه قدرته على الخطابة وتجييش المستمعين.(العربية)





