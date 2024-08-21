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عربي-دولي

طالبان تمنع مقرراً أممياً من دخول أفغانستان.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:32
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مُنع مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان من دخول البلد المذكور، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرانس برس، الثلاثاء.

وقال إنه "تم إبلاغ ريتشارد بينيت قبل أشهر عدة بأن عودته إلى أفغانستان لن تكون أمراً مرحباً به"، وذلك بعدما نقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم حكومة طالبان صدور قرار المنع.
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فيما نقلت مصادر دبلوماسية عن طالبان أن "قرار منع المفوض الأممي من دخول أفغانستان لا يتصل بقضية مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عن أي انتهاك لها بل يتعلق بمشكلة شخصية مع بينيت".

يأتي ذلك في حين نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، بوقت سابق الثلاثاء، قوله إن بينيت مُنع من دخول البلاد "لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه".

كما أضاف: "لقد تناول قضايا صغيرة وبالغ فيها لغرض دعائي".
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