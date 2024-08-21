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عربي-دولي
روبرت كنيدي يفكر في إنهاء حملته.. هل يدعم ترامب؟
Lebanon 24
21-08-2024
|
00:35
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أعلنت نيكول شاناهان، المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كنيدي الابن، أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميركية يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
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وأضافت شاناهان في مقابلة نشرت على الإنترنت، أنها وكنيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترامب، وهو ما سيفسح الطريق أمام الديمقراطيين كامالا هاريس وتيم والز للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، وفق رويترز.
كما ذكرت في المقابلة التي أجرتها مع شركة "إمباكت ثيري" الإعلامية في لوس أنجلوس: "أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترامب". وعند سُؤالها عن الموعد الذي سيتخذون فيه القرار، أحجمت عن الرد.
يأتي ذلك فيما قال كنيدي في بيان على منصة "إكس" الثلاثاء: "كما هو الحال دائماً، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عاماً خلال مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة".
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