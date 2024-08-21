Advertisement

عربي-دولي

روبرت كنيدي يفكر في إنهاء حملته.. هل يدعم ترامب؟

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1236914-638598225688386708.jpg
Doc-P-1236914-638598225688386708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نيكول شاناهان، المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كنيدي الابن، أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميركية يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

Advertisement
وأضافت شاناهان في مقابلة نشرت على الإنترنت، أنها وكنيدي بصفتهما مستقلين قد يحظيان بدعم الناخبين المحتملين لترامب، وهو ما سيفسح الطريق أمام الديمقراطيين كامالا هاريس وتيم والز للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، وفق رويترز.
كما ذكرت في المقابلة التي أجرتها مع شركة "إمباكت ثيري" الإعلامية في لوس أنجلوس: "أو ننسحب الآن وننضم إلى دونالد ترامب". وعند سُؤالها عن الموعد الذي سيتخذون فيه القرار، أحجمت عن الرد.

يأتي ذلك فيما قال كنيدي في بيان على منصة "إكس" الثلاثاء: "كما هو الحال دائماً، أنا على استعداد للتحدث مع زعماء أي حزب سياسي لتحقيق الأهداف التي سعيت لأجلها لمدة 40 عاماً خلال مسيرتي المهنية وفي هذه الحملة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:43 | 2024-08-21
04:28 | 2024-08-21
04:21 | 2024-08-21
04:00 | 2024-08-21
03:37 | 2024-08-21
03:30 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24