لمواجهة "جدري القردة".. فرنسا تفتح 232 مركزاً للتلقيح

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال انه "تم فتح 232 مركز تلقيح للتعامل مع احتمال تفشي جدري القردة"، ووعد بتقديم 100 ألف جرعة من اللقاحات للدول الأكثر تضررا.وكتب على "إكس": "نحن على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات والمخاطر. تم فتح 232 مركز تلقيح في جميع أنحاء البلاد على أن يتم فتح مزيد منها".وأوضح أنه "بناء على طلب رئيس الجمهورية ستتبرع فرنسا بـ100 ألف جرعة لقاح".وأضاف "ستوزع هذه الجرعات عبر الاتحاد الأوروبي على المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بقوة"، مؤكداً أنه من شأن هذه التبرعات أن "تعزز الجهود الأوروبية الحالية بنحو 50%".