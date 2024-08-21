وصول جثث أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات غزة

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أكدت مصادر طبية وصول جثث أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الماضية جراء القصف الإسرائيلي.وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه حسكة مجداف (نوع مركب لصيد الأسماك) قبالة مينا الصيادين في مدينة ديرالبلح وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد صياد وسقوطه داخل المياه وإصابة آخر.واستشهد طفل في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بسوق دير البلح وسط القطاع.وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها على شرق مدينة دير البلح، ونفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات بمنطقة شرق رمزون في المدينة.كما نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية جنوبي المدينة.وقصف الجيش الإسرائيلي منزلا في شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لوقوع إصابات.وفي جنوب القطاع، وصلت إصابات إلى المستشفى الميداني للصليب الأحمر جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه خيام النازحين بمواصي غرب مدينة رفح.واستهدفت غارة جوية إسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس.(روسيا اليوم)