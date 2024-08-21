بعد هجومها على كورسك.. هل أوكرانيا قادرة على تغيير مسار الحرب؟

سأل موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "هل ينبغي للأميركيين أن ينظروا إلى التوغل الأوكراني المفاجئ في منطقة كورسك الروسية باعتباره نقطة تحول في الحرب، يمكن أن تمنح كييف نفوذاً جديداً مهماً في المساومة على التسوية، إن لم يكن تحقيق النصر الصريح؟ على الرغم من أنه من المغري الاعتقاد بأن المؤسسة العسكرية الأوكرانية قادرة على التطلع إلى ما هو أكثر من الجمود والتسوية، فإن هجوم كورسك لا يمنح مثل هذه الآمال. لكن المؤكد أن الهجوم الأوكراني شكل صدمة للكرملين. واستولت أوكرانيا على نحو ثلاثين قرية وأجبرت ما يقرب من 200 ألف مواطن روسي على المغادرة. ويزعم المسؤولون الأوكرانيون أنهم يسيطرون على أكثر من 400 ميل مربع من الأراضي الروسية. وساهم هذا النجاح الأولي بمنح الأوكرانيين المحبطين قدراً من التفاؤل بعد أن بدا واضحاً أن قواتهم المحاصرة لا تزال قادرة على السيطرة على زمام المبادرة في ساحة المعركة".

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وبحسب الموقع، "لكن لتغيير مسار الحرب، يتعين على مناورة أوكرانيا إما تحويل أعداد كبيرة من القوات الروسية عن ساحة القتال في أوكرانيا نفسها، أو الاستيلاء على أو تدمير الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية داخل روسيا، أو السيطرة على الأراضي على المدى الطويل والتي يمكن أن تصبح ورقة مساومة في المفاوضات حول إنهاء الصراع. في الواقع، لا يبدو أن أياً من ذلك محتمل حدوثه. حتى الآن، لم يحرك الجيش الروسي أعدادًا كبيرة من القوات إلى كورسك من الجبهات الرئيسية في دونباس وزابوريجيا وخاركيف، وبدلا من ذلك، اعتمد على أعداد كبيرة من الاحتياطيات القتالية، إلى جانب الضربات الجوية على المدرعات الأوكرانية، وتجمعات القوات، ومستودعات الوقود، وخطوط الإمداد".

وتابع الموقع، "لقد منع هذا بشكل فعال كييف من تحويل قوتها البشرية المنهكة بالفعل من الخطوط الأمامية في أوكرانيا لتعزيز نجاحها الأولي في كورسك. ولتوفير غطاء للتوغل، قامت أوكرانيا بنقل أصول الدفاع الجوي نحو الحدود مع روسيا، لكن هذا عرّض مواقعها لضربات روسية مدمرة. ونتيجة لذلك، تباطأ التقدم السريع المبكر الذي أحرزته أوكرانيا إلى حد كبير، الأمر الذي أثار شكوكاً عميقة حول قدرتها على الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها لفترة طويلة. ولو تمكنت أوكرانيا من الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، وهي واحدة من أكبر المحطات في روسيا، فربما كانت قوتها التفاوضية مع الكرملين ارتفعت بشكل كبير. كما وكان من الممكن أن يتعرض الجيش الروسي لضغوط شديدة لطرد القوات التي تسيطر على المحطة دون الإضرار بالمنشأة أو تدميرها، وكان من الممكن أن يستخدم المحتلون الأوكرانيون التهديد بإطلاق الإشعاع كوسيلة ضغط على مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي مفاوضات. لكن القوات الأوكرانية كانت بعيدة كل البعد عن تحقيق هذا الهدف، وليس لديها احتمال كبير لتحقيقه الآن بعد أن حشدت روسيا قوات للدفاع عن المحطة".

وأضاف الموقع، "إذا كان المقصود من التوغل في كورسك إحراج بوتين وزيادة الضغوط السياسية داخل روسيا لحمله على إنهاء الحرب، فإن هذا أيضاً يبدو غير مرجح. فلم يكن للنكسات الروسية السابقة في ساحة المعركة تأثير يذكر على أرقام استطلاعات الرأي لبوتين، إنما يمكن القول إن الرئيس الروسي خرج أقوى. والحقيقة أن مناورة أوكرانيا في كورسك ساهمت في دعم صقور روسيا عوضاً عن خلق الضغوط داخل موسكو. وإذا كان البيت الأبيض على حق في أن أوكرانيا شنت الهجمات على كورسك دون مباركة أميركية، فإن هذا الحادث قد يعزز موقف أولئك الذين يزعمون أنه من غير الحكمة توفير أسلحة هجومية بعيدة المدى لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتهور".

وختم الموقع، "لقد أظهر التوغل الأوكراني في كورسك أن تأمين مساحات كبيرة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وتغيير مسار الحرب أمر بعيد المنال".