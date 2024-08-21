29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سُلمت إلى أوكرانيا مؤخراً.. ما هي مواصفات الأسلحة التي ستحملها مقاتلات "إف – 16"؟
Lebanon 24
21-08-2024
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلم الغرب، مؤخرا، أوكرانيا دفعة من مقاتلات "إف – 16". ويقول الخبراء إنها ستحمل صواريخ "جو- أرض" يتراوح مداها بين 300 و500 كيلومتر، مع العلم أن مدى النسخة القابلة للتصدير من صاروخ Storm Shadow البريطاني لا يزيد عن 250 كيلومترا.
Advertisement
ويرى الخبراء أن صواريخ AGM-158 (JASSM) الأميركية هي التي تتفق على الأرجح مع تلك المواصفات. وتقطع النسخة الأساسية من هذا الصاروخ 370 كيلومترا، لكن مدى النسخة المطورة والمحدثة، وهي JASSM-ER، يمكن أن يزداد إلى 925 كيلومترا. إلا أن الخبراء يستبعدون تسليم تلك النسخة الحديثة لأوكرانيا لأن الجيش الأميركي نفسه بحاجة ماسة إليها. وأجمع الجميع على أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا نسخة قابلة للتصدير من JASSM-ER لا يزيد مدى عملها عن 500 كيلومتر، كما كان حال مع صاروخ Storm Shadow البريطاني.
يذكر أن الجيش الأميركي يستخدم النسخة الأساسية من صاروخ AGM-158 JASSM منذ عام 2009. أما النسخة المطورة منه ذات المدى الأطول فظهرت عام 2014. ولا يزال هذا السلاح يعتبر صاروخا مجنحا حديثا يمكن أن تطلقه طائرات، مثل F-16، F-15، F/A-18، B-1، B-2 و B-52.
ويستخدم صاروخ AGM-158 JASSM، شأنه شأن صواريخ حديثة أخرى، نظام الملاحة الاستمراري القائم على أساس GPS ونظام التوجيه الذاتي القائم على الموجات تحت الحمراء. ويعني ذلك أنه يمكن أن يصيب الأهداف بدقة فائقة حتى في ظروف الرؤية السيئة.
وتنتج هذه الصواريخ باستخدام تكنولوجيا"ستيلز" للتخفي عن الرادارات. وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف إن الجيش الأميركي استخدمها في 18 نيسان عام 2018 لتوجيه ضربات إلى ضواحي دمشق. وأطلق آنذاك عددا يتراوح بين 4 و8 صواريخ. وأسقط بعضها بالدفاعات الجوية، ولم ينفجر صاروخ واحد، ما أتاح فرصة للخبراء الروس لدراسة تصميمه.
ويحلق هذا الصاروخ على ارتفاع منخفض جدا. وفي حال زيادة ارتفاع تحليقه ينخفض مداه إلى حد بعيد. لذلك يمكن إسقاطه بمنظومات دفاع جوي مثل "تور" و"بانتسير إم".
ويحمل الصاروخ رأسا قتاليا، بوزن 450 كيلوغراما من طراز WDU-42/B، يخصص لإصابة الأهداف المحصنة جيدا، مثل المخابئ ومراكز القيادة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
08:14 | 2024-08-20
20/08/2024 08:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
12:44 | 2024-08-20
20/08/2024 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
09:00 | 2024-08-20
20/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تأخر "حزب الله" في الردّ على اغتيال فؤاد شكر؟
Lebanon 24
لماذا تأخر "حزب الله" في الردّ على اغتيال فؤاد شكر؟
07:00 | 2024-08-20
20/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:43 | 2024-08-21
أوكرانيا تقصف منظومة صواريخ "إس 300" في روستوف الروسية
04:28 | 2024-08-21
إغلاق أحد أكثر المطارات ازدحاما في اليابان وإلغاء 36 رحلة.. والسبب "مقص"!
04:21 | 2024-08-21
بعد العثور على 6 جثث.. كم عدد الرهائن الذين ما زالوا مختطفين في غزة؟
04:00 | 2024-08-21
حادث سير مروّع بين 12 سيارة.. وعدد الإصابات بالعشرات
03:37 | 2024-08-21
العلاقات بين مصر وإسرائيل عند أدنى مستوى لها.. صحيفة تكشف
03:30 | 2024-08-21
لبحث الحرب الأوكرانية.. شولتس يزور مولدوفا
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 11:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 11:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 11:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24