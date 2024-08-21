إغلاق أحد أكثر المطارات ازدحاما في اليابان وإلغاء 36 رحلة.. والسبب "مقص"!

توقفت حركة الرحلات الجوية في أحد أكثر المطارات ازدحاما في اليابان مؤخرا بعد فقدان مقص.



وأدى القلق بشأن المقص، الذي تم استخدامه في متجر في منطقة انتظار المغادرة لرحلة داخلية، إلى تفتيش أمني لمدة ساعات في مطار "نيو شيتوس"، الذي يخدم منطقة سابورو في جزيرة هوكايدو الشمالية.

وكانت هناك مخاوف من أن يكون "إرهابي محتمل" قد أخذ المقص واستخدمه كسلاح على متن الطائرة.



وقال المطار إنه تم العثور على المقص في نهاية المطاف وتمكن من استئناف الرحلات الجوية. (سكاي نيوز عربية)

وبحسب المطار، فقد تم إلغاء 36 رحلة جوية يوم 17 آب، وتأخير 201 رحلة أخرى وسط عمليات البحث، بحسب ما ذكر موقع "سي إن إن" الإخباري الأميركي.