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مشاة البحرية الروس يأسرون 18 عسكريا أوكرانيّا

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:34
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أعلن أسطول البحر الأسود الروسي أسر 18 عسكريا أوكرانيا قرب قرية سبالنويه بمقاطعة كورسك ليصل عددهم لدى مشاة الأسطول إلى 37، إضافة لمئات آخرين لدى باقي القوات الروسية في كورسك وحدها.
 
وأفاد مصدر في أسطول البحر الأسود بأن الأسرى تابعون للواء الـ22 الأوكراني المؤلل، وأنهم وقعوا في الأسر قرب قرية سبالنويه التي اعتدوا عليها قبل وصول القوات الروسية.
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وسبق لأسطول البحر الأسود مؤخرا وأعلن أسر 19 فردا في اللواء الأوكراني المذكور قرب بلدة أولغوفكان بمقاطعة كورسك. (روسيا اليوم)
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