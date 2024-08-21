إدارة أردوغان تنفي: وزير المال لن يستقيل

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نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صحة ما تردد من أنباء عن نية وزير المالية والخزانة محمد شيمشك الاستقالة من منصبه.وكانت رسائل قد ظهرت اليوم الأربعاء في عدد من صحف المعارضة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بهذا المضمون إلا أن إدارة الرئيس التركي قالت في بيان لها: "إن الادعاءات بأن الوزير المالية والخزانة محمد شيمشك ينوي الاستقالة من منصبه، وأنه تم إقناعه بالبقاء في منصبه، غير صحيحة. لا تعتمدوا على الأخبار المضللة التي يتم نشرها عمدا لإثارة القلق وعدم الثقة في الأسواق". (روسيا اليوم)