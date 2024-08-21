قديروف يكشف عدد المقاتلين الشيشان في حرب أوكرانيا

أبلغ الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الشيشان أرسلت أكثر من 47 ألف جندي للقتال في أوكرانيا منذ بداية الحرب، من بينهم نحو 19 ألف متطوع.



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وتأتي زيارة بوتين، التي لم يعلن عنها مسبقا، إلى الجمهورية التي تعد جزءا من روسيا، في الوقت الذي تقاتل به موسكو لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك، بعد أسبوعين من اقتحامها للحدود. وقال الكرملين إن بوتين وقديروف تفقدا قوات ومتطوعين شيشانيين يستعدون لمحاربة أوكرانيا، في أول زيارة للرئيس الروسي منذ 13 عاما إلى الجمهورية الواقعة شمالي القوقاز.وتأتي زيارة بوتين، التي لم يعلن عنها مسبقا، إلى الجمهورية التي تعد جزءا من روسيا، في الوقت الذي تقاتل به موسكو لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك، بعد أسبوعين من اقتحامها للحدود.

وقال بوتين للقوات في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس في الشيشان، وفق نص على موقع الكرملين على الإنترنت: "ما دام لدينارجال مثلكم فلن نقهر على الإطلاق".



وأضاف الرئيس الروسي: "إطلاق النار في ميدان الرماية هنا شيء وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر. لكن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن، والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".



وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قديروف عام 2020 بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفي 2022 على خلفية تعبئة قوات شيشانية لمحاربة أوكرانيا. (سكاي نيوز)