Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1237111-638598467995495852.jpeg
Doc-P-1237111-638598467995495852.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية، وتقدمها في هذه المنطقة الحدودية، فإن القوات الروسية العاملة في دونيتسك تواصل تقدمها بشكل سريع، حيث أعلنت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، عن السيطرة على قريتين جديدتين، ما يعني أن الهجوم الأوكراني لم يستطع وقف التقدم الروسي في محاور القتال الأخرى.
Advertisement

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة زيلاني في دونيتسك، فيما أعلنت أمس الثلاثاء سيطرت قواتها على قرية نوفغورودسكويي، وهو الاسم الروسي لقرية "نيويورك"، في المقاطعة ذاتها.


وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الجيش الروسي حرر بلدة جيلاني (زيلاني) في جمهورية دونيتسك الشعبية".


وأضافت أن "القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا وتاراسوفكا وزورافكا وكالينوفو ودزيرجينسك وغرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية".

وبحسب البيان فإن "خسائر العدو بلغتا أكثر من 630 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة، و12 مركبة وعدد من المدافع".

وأمس الثلاثاء، قالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات مجموعة القوات المركز، بتحرير واحدة من أكبر البلدات في تجمع توريسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجيًا في نوفغورودسكي (نيويورك) في جمهورية دونيتسك الشعبية"

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 585 عسكريًا و3 دبابات ومركبتين، وعدد من المدافع. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-08-21
09:53 | 2024-08-21
09:37 | 2024-08-21
09:28 | 2024-08-21
09:15 | 2024-08-21
09:00 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24