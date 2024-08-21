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عربي-دولي

مجزرة.. مسلحون أطلقوا النار على 5 أفراد من أسرة واحدة وقتلوهم!

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:04
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عمّ الحزن محافظة صلاح الدين العراقية وسط صدمة لا توصف بين الأهالي، إثر جريمة قتل مروعة حصدت 5 من عائلة واحدة.

واقتحم عدد من المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري منزلاً في منطقة العباسية شمال قضاء سامراء، وقتلوا عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص.
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وكشف مصدر أمني أن "المسلحين فتحوا النيران باتجاه الأسرة بعد اقتحامهم البيت، ما أسفر عن مقتلهم في الحال".

كما أوضح أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد جريمتهم هذه. (العربية)

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