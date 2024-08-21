Advertisement

عربي-دولي

في حال الحرب مع الصين... مناورات جوية أميركية في المحيط الهادئ

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1237133-638598501883563759.jpg
Doc-P-1237133-638598501883563759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس أركان سلاح الجو الأميركي ديفيد ألوين عن إجراء مناورات في المحيط الهادئ خلال الصيف المقبل لاختبار قدرته على الانتشار في حال نشوب صراع محتمل مع الصين.
 
ونقلت صحيفة defenseone عن ألوين قوله: "تستمر المناورات 25 REFORPAC مدة 14 يوما وستضم وحدات من ألاسكا وهاواي وغوام وبر الولايات المتحدة للتدرب على العمل في بيئة معقدة مع دعم العمليات بعيدة المدى على مسافات شاسعة".
Advertisement
ولفت إلى أنها تأتي في خضم جهد "إعادة التحسين" للاستعداد للصراعات المستقبلية رفيعة المستوى، ولذلك نعود إلى المحيط الهادئ بنطاق أوسع".
وأضاف: "نحن ندمجها في خطط حملة INDOPACOM ونهج قواتنا الجوية في المحيط الهادئ لدعمها ولكننا سنفعل ذلك بقوة أكثر".
وكتبت الصحيفة المتخصصة بالشؤون العسكرية أن هذه المناورات تعيدنا إلى التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وحلف "الناتو" في حقبة الحرب الباردة، والتي أطلق عليها "عودة القوات إلى ألمانيا"، أو REFORGER، حيث تدربت الولايات المتحدة على نقل أعداد كبيرة من القوات عبر الأطلسي واستخدام أسلحة مسبقة التمركز للدفاع عن ألمانيا الغربية.

وبعد الحرب الباردة، تضاءلت حاجة الولايات المتحدة إلى هذا النوع من التدريبات، وحوّلت القوات الجوية تركيزها إلى نشر القوات سربا واحدا في كل مرة لدعم العمليات في الشرق الأوسط.

إلا أن القوات الجوية تبتعد عن هذا النموذج في خطتها "لإعادة التحسين" من أجل المنافسة بين القوى العظمى، وستعيد هيكلة أجنحتها حتى تتدرب وتنتشر معا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-08-21
09:53 | 2024-08-21
09:37 | 2024-08-21
09:28 | 2024-08-21
09:15 | 2024-08-21
09:00 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24