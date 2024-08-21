حزب أسترالي يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

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دعا زعيم حزب الخضر الأسترالي آدم باندت خلال جلسة برلمانية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.وأشار باندت كذلك إلى أن القصف وجرائم الحرب مستمرة منذ أكثر من 45 أسبوعا، إلا أن حزب العمال "لا يزال يرفض الاقتراح، ويقضي وقتا أطول في إدانة أولئك الذين يعارضون جرائم الحرب أكثر من مرتكبيها". (روسيا اليوم)