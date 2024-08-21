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عربي-دولي
خوفاً من الحرب... إلى أيّ بلد يهرب الإسرائيليّون؟
Lebanon 24
21-08-2024
|
09:53
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تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تزايد أعداد الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.
ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقريراً حمل عنوان "هرباً من الحرب.. إسرائيليون يسعون للحصول على اللجوء في البرتغال"، تحدثت فيه عن تدفق للإسرائيليين الباحثين عن الحصول على لجوء في البرتغال، هرباً من مخاطر الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، بما في ذلك خسارة الوظائف والوضع الاقتصادي المتدهور.
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وذكر التقرير أنّه مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر، يجد "السكان الذين يتطلعون إلى الفرار من المخاطر المادية والاقتصادية طريقاً مختصراً وإن كان مؤقتاً في التقدم بطلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي". (الميادين)
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