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عربي-دولي

فارقت الحياة من شدّة التعذيب... جريمة أثارت الغضب ضرب زوجته حتّى الموت

Lebanon 24
21-08-2024 | 10:53
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أثارت جريمة قتل رجل لزوجته غضب الشارع المصري.
وفي التفاصيل اعترف الزوج بقتل زوجته أمام جهات التحقيق، وقال إنّه ارتكب الجريمة بعدما اعتدى عليها بالضرب باستخدام "عصا خشبية" حتى فارقت الحياة من شدة التعذيب.
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وقال إنه تزوج المجني عليها بعقد زواج عرفي وأنجب منها ابنة، وذكر أنه كان دائم الخلاف معها بسبب "صوتها العالي"، ما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر رغم ضربه المستمرّ. (العربية)
 
 
 

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