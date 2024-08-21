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عربي-دولي

العثور على جثة "ملك التكنولوجيا" وابنته قبالة إيطاليا

Lebanon 24
21-08-2024 | 11:43
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نقلت صحيفة "ديلي تليغراف"، اليوم، عن رئيس الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية قوله إنه تم العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته في اليخت الغارق قبالة إيطاليا.
وكانت فرق الإنقاذ والغواصين عادت إلى موقع اليخت الفاخر  الذي غرق بسبب عاصفة قبالة صقلية، الثلاثاء، للبحث عن 6 أشخاص، بينهم قطب التكنولوجيا البريطاني، مايك لينش، بعد أن علقوا في هيكل اليخت، على عمق 50 مترا تحت الماء.
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وقال مسؤولو الحماية المدنية إنهم يعتقدون أن اليخت ضربته دوامة مائية.
وتمكن 15 من ركاب وأفراد طاقم اليخت البالغ عددهم 22 من الفرار، أولا إلى قارب نجاة ثم بواسطة قارب شراعي كان راسيا قبالة الساحل للتغلب على العاصفة، كما قال كارستن بورنر، قبطان بادن باول، للصحفيين في موقع الحادث.
وتم العثور على جثة رئيس الطهاة، في مكان قريب من موقع الحادث.
وبذلك يتأكد مقتل لينش، الذي كان يوصف بأنه ملك التكنولوجيا في بريطانيا. وتمت تبرئته في يونيو من تهم الاحتيال والتآمر في محاكمة فيدرالية أميركية تتعلق باستحواذ شركة "هيوليت باكارد" على شركته، "أوتونومي كورب"، مقابل 11 مليار دولار. بينما نجت زوجته أنجيلا باكاريس.
وبدا أن الرحلة البحرية كانت بمثابة احتفال بعد تبرئة لينش، إذ كان من بين الضيوف بعض الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه طوال المحنة.
ومن بين المفقودين، أحد محامي لينش في الولايات المتحدة، كريستوفر مورفيلو، وزوجته، وأيضا الرئيس السابق للجنة التدقيق في "أوتونومي"، جوناثان بلومر، الذي شهد في محاكمة لينش، وزوجته.
(الحرة)

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