Advertisement

عربي-دولي

طالبان تحقق "إنجازا كبيرا" من الإمارات

Lebanon 24
21-08-2024 | 13:20
A-
A+

Doc-P-1237235-638598672973459397.jpg
Doc-P-1237235-638598672973459397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبلت الإمارات، الأربعاء، أوراق اعتماد سفير حركة طالبان لدى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، في أكبر إنجاز دبلوماسي لحكام أفغانستان منذ إرسالهم سفيرهم إلى الصين، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".
وأكدت وزارة الخارجية في كابل الخبر عن قبول أوراق اعتماد بدر الدين حقاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
Advertisement
ولم ترد الوزارة على طلبات للحصول على معلومات بشأن حقاني، الذي كان في السابق مبعوث طالبان إلى الإمارات.
ولا يرتبط حقاني بعلاقة قربى بوزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني، الذي التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في يونيو، لكنه من فريقه.
وسراج الدين الزعيم الحالي لشبكة حقاني القوية،وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة لتورطه في هجمات مميتة وهو أيضا مدرج على عدة قوائم عقوبات.
ورغم أن حركة طالبان لا تزال معزولة عن الغرب، إلا أنها سعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع القوى الإقليمية الكبرى.
وفي أحدث ممارسات طالبان، أعلنت الحركة، الثلاثاء، أنها "صادرت ودمرت" أكثر من 21 ألف آلة موسيقية خلال العام الماضي، كجزء من حملة صارمة ضد ما سمته بـ"الممارسات المناهضة للإسلام"، وفقا لموقع "صوت أميركا".
وناقش مسؤولون في "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، "أداءهم السنوي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل، بعد يوم من قيام سلطات طالبان علناً بحرق مئات الآلات الموسيقية في مقاطعة بروان الشمالية القريبة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:43 | 2024-08-21
14:35 | 2024-08-21
14:07 | 2024-08-21
14:02 | 2024-08-21
13:40 | 2024-08-21
13:24 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24