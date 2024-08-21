طالبان تحقق "إنجازا كبيرا" من الإمارات

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قبلت الإمارات، الأربعاء، أوراق اعتماد سفير حركة طالبان لدى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، في أكبر إنجاز دبلوماسي لحكام أفغانستان منذ إرسالهم سفيرهم إلى الصين، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".وأكدت وزارة الخارجية في كابل الخبر عن قبول أوراق اعتماد بدر الدين حقاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".ولم ترد الوزارة على طلبات للحصول على معلومات بشأن حقاني، الذي كان في السابق مبعوث طالبان إلى الإمارات.ولا يرتبط حقاني بعلاقة قربى بوزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني، الذي التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في يونيو، لكنه من فريقه.وسراج الدين الزعيم الحالي لشبكة حقاني القوية،وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة لتورطه في هجمات مميتة وهو أيضا مدرج على عدة قوائم عقوبات.ورغم أن حركة طالبان لا تزال معزولة عن الغرب، إلا أنها سعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع القوى الإقليمية الكبرى.وفي أحدث ممارسات طالبان، أعلنت الحركة، الثلاثاء، أنها "صادرت ودمرت" أكثر من 21 ألف آلة موسيقية خلال العام الماضي، كجزء من حملة صارمة ضد ما سمته بـ"الممارسات المناهضة للإسلام"، وفقا لموقع "صوت أميركا".وناقش مسؤولون في "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، "أداءهم السنوي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل، بعد يوم من قيام سلطات طالبان علناً بحرق مئات الآلات الموسيقية في مقاطعة بروان الشمالية القريبة. (الحرة)