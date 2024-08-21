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عربي-دولي

بسبب التهديدات.. السلطات الروسية تعلق الرحلات في مطارات مورمانسك

Lebanon 24
21-08-2024 | 14:02
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أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية المدنية في مطارات مقاطعة مورمانسك شمال البلاد، إثر رصد تهديدات ناجمة عن طائرات بدون طيار.
وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" في بيان، إن الرحلات في مطارات مورمانسك أوقفت مؤقتًا لأسباب تتعلق بأمن الطائرات المدنية.
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بدوره كشف حاكم مورمانسك أندريه تشيبيس، في بيان، عن رصد تهديدات ناجمة عن طائرات بدون طيار، مؤكدا "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الأمن".
وتقع مورمانسك على حدود فنلندا، وتبعد حوالي 2000 كيلومتر عن حدود أوكرانيا.
(الأناضول)
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