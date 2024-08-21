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كلينتون: هاريس ستكون أفضل من يتولى الرئاسة في الوقت الراهن

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:22
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أعرب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عن فخره لانتمائه للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أنه يدعم كامالا هاريس لرئاسة البلاد. وشدد على أن هاريس ستكون أفضل من يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الراهن.
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وقال كلينتون خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي: "ندعم بشدة كامالا هاريس وتيم والز لقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وهما صاحبا تاريخا كبيرا في إدارة شؤون البلاد".
وأضاف "علينا أن نسير خلف زعيمتنا كامالا هاريس لأنها ستساعدنا (...) ستعمل هاريس على منح كل مواطن أميركي يعمل بدوام كامل على كامل أجره وهي تكافح من أجل أمن الحدود والصحة الإنجابية".


ووجه كلينتون الشكر للرئيس الأميركي جو بايدن لما قدمه من خدمات وتضحيات من أجل الولايات المتحدة.

ورأى أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب يدعم الفوضى وعدم الاستقرار، وأنه "مثال على عدم الاتساق ويظل يشكو ويخلق مشاكل.

وأردف قائلا "ترامب يتحدث دائماً عن المؤامرات والشكاوى وبتلك الطريقة الغريبة التي يتحدث بها عن غيره". (سكاي نيوز)
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