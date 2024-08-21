مجهزة بمقاتلات ومدمرات.. حاملة الطائرات الأميركية "لينكولن" وصلت إلى الشرق الأوسط (فيديو)

أكد الجيش الأميركي، أمس الأربعاء، أنّ حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط بعدما أمر وزير الدفاع لويد أوستن هذه المجموعة البحرية الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة.



وبذلك يرتفع إلى اثنتين، أقلّه بصورة مؤقتة، عدد حاملات الطائرات الأميركية الموجودة حالياً في الشرق الأوسط حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي.



وارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط منذ اغتالت إسرائيل القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية اغتيال وقعت في طهران واتّهمت إيران الدولة العبرية بالوقوف خلفها.

دخلت حاملة الطائرات يو أس أس أبراهام لينكولن (CVN 72) المجهزة بمقاتلات أف-35C بالاضافة الى الطائرات المقاتلة F/A-18 Block III، منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

يو أس أس أبراهام لينكولن (CVN 72) ، هي السفينة الرئيسية للمجموعة الضاربة الثالثة، يرافقها الاسطول المدمر… pic.twitter.com/d9ICO1rL8m — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 21, 2024 Advertisement

ومن المفترض أن تحلّ لينكولن محلّ حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".



وأمس الأربعاء، قالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنّ "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات إف-35 سي وإف/إيه-18 بلوك 3، دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم".



وأضافت أنّ لينكولن "هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها اسطول المدمّرات (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (سي في دبليو) التاسع".



وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت في 11 آب أنّ الوزير لويد أوستن أمر الحاملة لينكولن "بتسريع انتقالها" إلى الشرق الأوسط، بعد ما كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة في بداية الشهر.(سكاي نيوز)











