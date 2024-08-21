Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهاجم هاريس في أول تجمع مفتوح منذ محاولة اغتياله: "مدخّرات حياتكم ستختفي تماماً"

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1237352-638599049400669177.jpg
Doc-P-1237352-638599049400669177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب هجوماً على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال تجمّع انتخابي أقيم الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية وهو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.
Advertisement
ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتّهم الملياردير الجمهوري نائبة الرئيس الديموقراطية بأنها "أكثر شخص يساري متطرف" يدخل السباق الرئاسي، محذّراً من أنّ ملايين الوظائف سوف "تختفي فجأة" إذا ما فازت بالانتخابات.

وأضاف ترامب مخاطباً الحشد "مدخّرات حياتكم ستختفي تماماً".


وتابع "في جميع أنحاء العالم، كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأميركا عندما كنت القائد الأعلى" للقوات المسلحة الأميركية.

وحذّر قطب العقارات من أنّه "إذا فازت الرفيقة كامالا في نوفمبر، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حربا عالمية ثالثة".


 وأقيم التجمّع الانتخابي في متحف الطيران في آشبورو بكارولاينا الشمالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة من بينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها المرشح الجمهوري.


وكان جهاز الاستخبارات أوصى بأن يمتنع ترامب عن إقامة الفعاليات في أماكن مفتوحة بعدما أخفقت الوكالة المكلفة حماية الرؤساء والمرشحين في الحؤول دون إطلاق مسلح النار عليه من أحد الأسطح خلال تجمع في باتلر بولاية بنسيلفانيا، ما أدى إلى جرح ترامب في الأذن ومقتل أحد الحاضرين.


 وكان ترامب الذي عقد قرابة 12 تجمعا انتخابيا في مواقع مغلقة منذ الهجوم، أعلن صراحة أنه يريد العودة إلى تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة. في 31 أيلول قال لأنصاره خلال تجمع في هاريسبرغ بولاية بنسيلفانيا "لن نتخلى عن التجمعات في أماكن مفتوحة". (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:52 | 2024-08-22
00:38 | 2024-08-22
00:38 | 2024-08-22
00:29 | 2024-08-22
00:27 | 2024-08-22
00:22 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24