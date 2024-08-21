في تشاد... الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية

أعلنت السلطات الانتخابية في تشاد، يوم الأربعاء، أنّ البلاد ستشهد في 29 كانون الاول المقبل أول انتخابات تشريعية منذ 2011، في استحقاق سيجري بعد ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أنهت فترة انتقالية استمرت ثلاث سنوات.

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وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات، أحمد باتشيريت، للصحافيين، إنّ "الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية ستجري في 29 كانون الاول 2024".



وأضاف أنّ "سلسلة الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية كبيرة لأنها ستسمح لنا بطيّ صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي".





وفي 6 أيار جرت انتخابات رئاسية فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61% من الأصوات.



وجرت آخر انتخابات لمجلس الأمة في 2011. وكان مقرراً تجديد المجلس في 2015 قبل أن يتم تمديده بموجب قانون دستوري، ثم يرجأ الموعد لاحقاً بسبب التهديد الإرهابي، وبعدها بسبب الصعوبات المالية، ثم جائحة كوفيد، وأخيراً بسبب المرحلة الانتقالية. (سكاي نيوز)