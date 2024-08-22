والز: مشروع ترامب وفانس سيجعل الأمور أكثر صعوبة بكثير

قبل حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في كلمة له أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو اليوم الخميس (الأربعاء بتوقيت أميركا) ترشيح حزبه لمنصب نائب الرئيس.



وقال تيم والز: "إنه لشرف كبير لي أن أقبل ترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".

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كما شكر المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس لدعوته إلى الترشح وشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على "4 سنوات من القيادة القوية والتاريخية".

وقال والز في كلمته "لن نعود إلى الوراء وأفضل ما يمكن تقديمه للشعب الأميركي يبدأ بمرشحتنا كامالا هاريس".



وفي خطابه في المؤتمر الوطني الديمقراطي، حدد والز، ما يمكن للأميركيين أن يتوقعوه من رئاسة هاريس، مشيرا إلى أنها ستخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة و"تواجه شركات الأدوية الكبرى".



وقال: "إذا كنت من عائلة من الطبقة المتوسطة أو عائلة تحاول الانضمام إلى الطبقة المتوسطة، فإن كامالا هاريس ستخفض ضرائبك"، مضيفا أنها "ستساعد في جعل شراء منزل أكثر تكلفة"، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.



وأضاف "بصرف النظر عمن تكون، فإن كامالا هاريس ستقف وتقاتل من أجل حريتك في عيش الحياة التي تريد أن تعيشها. لأن هذا ما نريده لأنفسنا وهذا ما نريده لجيراننا".

وشن والز هجوما شرسا على المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه وجيه دي فانس، حيث أثار مشروع 2025، المخطط اليميني لإعادة تشكيل حكومة الولايات المتحدة الذي جعله الديمقراطيون محورًا لهجومهم المضاد على الحزب الجمهوري.



وقال والز: "هذا هو جوهر الأمر. المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه أطفالنا، وتجاه بعضنا البعض، وتجاه المستقبل الذي نبنيه معًا حيث يكون كل شخص حرا في بناء نوع الحياة التي يريدها".



وأضاف: "لكن ليس كل شخص لديه نفس الشعور بالمسؤولية. بعض الناس لا يفهمون ما يلزم ليكونوا جيرانًا طيبين. خذ دونالد ترامب وجيه دي فانس. مشروعهم 2025 سيجعل الأمور أكثر صعوبة بكثير بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون فقط عيش حياتهم". (سكاي نيوز عربية)