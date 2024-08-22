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صحة

دولة آسيوية تطور لقاحا ضد "جدري القرود"

Lebanon 24
22-08-2024 | 00:52
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أعلن المعهد الهندي للأمصال (SII) أنه يعمل على تطوير لقاح مضاد لمرض "جدري القرود".  
 
وحول الموضوع قالت المديرة التنفيذية للمعهد أدار بوناوالا:"مؤسستنا التي تعتبر أحد أكبر مطوري اللقاحات في الهند تعمل على تطوير لقاح مضاد لجدري القرود. اللقاح من المفترض أن يكون جاهزا بحلول نهاية العام الجاري".
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وأضافت:"نظرا للوضع المعلن في العالم بسبب تفشي جدري القرود بدأنا بتطوير لقاح مضاد لهذا المرض، ونأمل أن يكون لدينا على مدار العام المزيد من الأخبار الإيجابية لمشاركتها".

وفي وقت سابق، كانت الحكومة الهندية قد أصدرت عددا من التوصيات لعزل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بجدري القرود، وتم تكليف المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) بفحص عينات من فيروس المرض.
 
وحول الموضوع قال القائم بأعمال مدير معهد أبحاث الإيدز في الهند، رامان جانجاخدكار:"اللقاحات المتاحة حاليا ضد مرض جدري القرود أظهرت فعالية بنسبة 80 %، لذا يمكن اعتبارها بأنها فعالة، لكن اللقاحات المبنية على أساس الفيروسات الحية التي تم إضعافها قد تكون أكثر فعالية في علاج السكان المعرضين للخطر، ولن تكون هناك حاجة إلى التطعيم الشامل كاستراتيجية". (روسيا اليوم) 

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