فرص التوصل إلى صفقة في غزة ضئيلة للغاية.. مصادر تكشف

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وفي السياق، أفادت "العربية" بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة تجتمع اليوم في مقر وزارة الدفاع لبحث ملفي صفقة التبادل وجبهة الشمال. شدد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار وإتمام الاتفاق في قطاع غزة، كما بحثا مفاوضات القاهرة المقبلة، وضرورة أن تتضمن إزالة العقبات المتبقية.وفي السياق، أفادت "العربية" بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة تجتمع اليوم في مقر وزارة الدفاع لبحث ملفي صفقة التبادل وجبهة الشمال.

وقبل ذلك، قالت مصادر مطلعة على محادثات اتفاق غزة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن فرص التوصل لاتفاق ضئيلة للغاية، مشيرة إلى أن السبب الأساسي يتعلق بالخلاف حول محور فيلادلفيا.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو أصر خلال مكالمته "الصعبة" مع بايدن على وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا بعدما طالبه بايدن بالمرونة في ذلك.

وأضافت المصادر أنه لن تكون هناك قمة في القاهرة خلال الأيام المقبلة أو اتفاق، إذا استمرت إسرائيل على موقفها في ما يتعلق بمحور فيلادلفيا كما أوضح مصدر إسرائيلي أن الموقف الأميركي لم يكن صارما بما فيه الكفاية، وأن واشنطن لم تكن متشددة مع تل أبيب في جولة المفاوضات الأخيرة. (العربية)