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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة

Lebanon 24
22-08-2024 | 01:28
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أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 14 شخصا إثر قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، فجر وصباح اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من المواطنين استشهدوا وجرحوا، فجر الخميس، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
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كما أكدت مصادر صحية استشهاد أم وطفلها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دقة جنوب شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، صباح اليوم الخميس، وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدباكي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، بينما شهدت مناطق شرق دير البلح قصفا مدفعيا مكثفا.

وكان 11 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون في وقت سابق فجر اليوم، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40223، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)

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