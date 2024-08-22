في غضون عام واحد.. مسؤول عسكري يحذّر من انهيار اسرائيل

Advertisement

حذّر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشره بصحيفة هآرتس، من أن إسرائيل ستنهار في غضون عام واحد إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حركة حماس وحزب الله.وأضاف بريك الذي يلقب بـ"نبي الغضب" في إسرائيل، لأنه تنبأ بهجوم يشنه آلاف المسلحين الفلسطينيين على مستوطنات غلاف قطاع غزة على غرار معركة طوفان الأقصى، أن وزير الدفاع يوآف غالانت يبدو أنه بدأ يدرك الحقيقة وأنه إذا اندلعت حرب إقليمية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ستكون إسرائيل في خطر.وأردف قائلا "أفترض أن غالانت يدرك الآن أن الحرب فقدت غايتها، فنحن نغرق في مستنقع غزة ونفقد جنودنا هناك دون أي فرصة لتحقيق هدف الحرب الرئيسي وهو إسقاط حماس".وشدد على أن كافة مسارات المستوى السياسي والعسكري تقود إسرائيل إلى الهاوية.وأكد بريك أن استبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركائه المتطرفين قد ينقذ إسرائيل من دوامة وجودية قد تصل قريبا إلى نقطة اللاعودة. (الجزيرة)