حتى أواخر اذار المقبل..."أميركان إيرلاينز" تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت الخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر اذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.

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وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.

وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 اذار.

وقامت الخطوط الجوية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المتحدث "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة".

ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 أيلول المقبل من 31 اب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.

وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الاول الذي أشعل فتيل الحرب. (الحرة)