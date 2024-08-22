روسيا تحيي يوم العلم الوطني... ماذا تعني ألوانه؟

تحتفل روسيا في 22 اب من كل عام بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحفي الأربعاء بأنه تم اعتماد هذا التاريخ بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 20 اب 1994 "نظرا لاستعادة العلم الروسي ثلاثي الألوان التاريخي في 22 اب 1991، ومن أجل تنشئة الأجيال الحالية والمستقبلية من المواطنين الروس على احترام رموز الدولة"، حسب الوثيقة.

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وأشارت زاخاروفا إلى أن أول ذكر للعلم الأبيض والأزرق والأحمر يعود إلى عام 1668، عندما تم رفعه على أول سفينة روسية "أوريول" في عهد القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش، قبل أن يصبح الراية الشخصية للقيصر بطرس الأول (الأكبر) عام 1693.

في عام 1896، قرر اجتماع خاص في وزارة العدل الروسية، عقده الإمبراطور نيكولاس الثاني، أن العلم يجب أن "يصبح (ذا ألوان) أبيض وأزرق وأحمر بصورة نهائية دون أن يكون هناك أي (لون) آخر".

وأضافت زاخاروفا أنه لا يوجد تفسير رسمي لألوان العلم، ولكن الأكثر شيوعا هي الأوصاف التالية:



اللون الأبيض يرمز إلى النقاء والاستقلال والسلام.

اللون الأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والعدالة (كما يذكّرنا أيضا باللون الأزرق لثوب السيدة العذراء مريم الذي يعتبر رمزا لروسيا).

اللون الأحمر هو رمز الشجاعة والقوة والبسالة، وهو بمثابة إحاء ذكرى المواطنين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الوطن الأم. (روسيا اليوم)