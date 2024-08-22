بعد اتصال بايدن.. هل غير نتنياهو موقفه من محور فيلادلفيا؟

قالت مصادر سياسية إسرائيلية اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

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ويأتي ذلك، ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قالت فيه إن نتنياهو عرض "بعض التنازلات" في محادثته الأخيرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تناولت، من بين أمور أخرى، المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة لوقف النار في غزة.وأوضح مصدر سياسي، وفق موقع "واينت" العبري، أن "نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا" عند الحدود المصرية.كذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي لم تسمه أن بنيامين نتنياهو لم يغير مواقفه بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن الليلة الماضية.وكان البيت الأبيض أفاد الأربعاء بأن بايدن بحث هاتفيا مع نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز في منشور عبر "إكس": "بحث بايدن مع نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية"، وقد انضمت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى المحادثة. (روسيا اليوم)