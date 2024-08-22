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مغادرة طاقم الناقلة سونيون التي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:29
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قال مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيديس" لرويترز، اليوم الخميس، إن طاقم الناقلة "سونيون"، التي ترفع علم اليونان والتي هاجمها الحوثيون، أمس الأربعاء، غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة. ويتكون الطاقم من روسيين اثنين و23 فلبينيا.
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من ناحية ثانية، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وأوضحت أمبري أن سفينة قريبة رصدت تصاعد دخان من المياه، وهي واقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.
 
 وأضافت أمبري "كانت هناك سفن معادية مأهولة ومسيّرة تعمل في المنطقة". (سكاي نيوز عربية) 
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