"مدان بجرائم مالية"... الإمارات تسلّم دانيلو كوبولا إلى إيطاليا

سلمت الإمارات إلى السلطات في الجمهورية الإيطالية المواطن الإيطالي دانيلو كوبولا، المدان بارتكاب جرائم مالية والمطلوب للعدالة بناءً على طلب رسمي.

وأكد وزير العدل، عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، ونظيره الإيطالي، كارلو نورديو، خلال مكالمة هاتفية، أن القرار جاء وفقا لمعاهدة التسليم الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث أكد الوزيران أن التسليم الناجح لكوبولا يؤكد التزام السلطات المركزية المستمر والثابت بدعم سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي.

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وأضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هذه النتيجة تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتعكس العزم المشترك على ضمان تحقيق العدالة، وأن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص البلدين على التعاون المستمر بينهما في هذا المسعى.

وتم التأكيد على "أن هذه الاتفاقيات تعكس حرصنا على تعزيز التعاون في المسائل القانونية والقضائية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة"، بحسب البيان.

وأكد الجانبان على التزام البلدين بتبادل المعلومات بشأن الطلبات العدلية ذات الأولوية والحفاظ على قنوات الاتصال بين السلطات المركزية في كل من دولة الإمارات وإيطاليا مما يعكس تفانيا راسخا لتوطيد التعاون القضائي المثمر وتعزيز العلاقات الثنائية. (الحرة)