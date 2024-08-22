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أُعلن في العاصمة الأردنية اليوم الخميس عن وفاة القيادي الفلسطيني الكبير فاروق القدمي، المعروف باسم "أبو اللطف"، عن عمر ناهز 93 عاما.وقالت عائلته إنّ "أبو اللطف"، وهو أحد مؤسسي حركة "فتح"، توفي بعد رحلة طويلة مع المرض".وارتبط إسم القدومي الذي عرف بمعارضته لاتفاق أوسلو، برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في عام 1973.وتأتي وفاة القدومي بعد أقل من شهرين على وفاة زوجته نبيلة النمر "أم اللطف". (سكاي نيوز)