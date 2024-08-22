32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أقلّ من شهرين على وفاة زوجته.. رحيل قيادي فلسطينيّ كبير مُلقب بـ"أبو اللطف"
Lebanon 24
22-08-2024
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُعلن في العاصمة الأردنية اليوم الخميس عن وفاة القيادي الفلسطيني الكبير فاروق القدمي، المعروف باسم "أبو اللطف"، عن عمر ناهز 93 عاما.
وقالت عائلته إنّ "أبو اللطف"، وهو أحد مؤسسي حركة "فتح"، توفي بعد رحلة طويلة مع المرض".
Advertisement
وارتبط إسم القدومي الذي عرف بمعارضته لاتفاق أوسلو، برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في عام 1973.
وتأتي وفاة القدومي بعد أقل من شهرين على وفاة زوجته نبيلة النمر "أم اللطف". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
Lebanon 24
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
14:20 | 2024-08-21
21/08/2024 02:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
11:00 | 2024-08-21
21/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
13:36 | 2024-08-21
21/08/2024 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
08:12 | 2024-08-21
21/08/2024 08:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:28 | 2024-08-22
معلومات غريبة عن الأجسام الطائرة.. هذا ما قاله مسؤول في الاستخبارات الأميركية!
07:23 | 2024-08-22
فيديو من بلدة الغجر المحتلة.. شاهدوا كيف تسقط القذائف على موقع إسرائيليّ
07:02 | 2024-08-22
بعد تهديد بوجود قنبلة داخل طائرة.. إعلان حالة الطوارئ بهذا المطار الدولي!
06:55 | 2024-08-22
جديد حادثة غرق "اليخت الفاخر".. العثور على جثة خامسة اليوم
06:48 | 2024-08-22
"بأسرع وقت ممكن"... دولة تدعو رعاياها من جديد إلى مغادرة لبنان
06:35 | 2024-08-22
تطوّر عسكريّ كبير.. زيلينسكي في فيديو من على الحدود الروسيّة
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
22/08/2024 14:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 14:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 14:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24