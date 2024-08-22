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إقتصاد
بوريل: الحرب التجارية "لا مفر منها" بين الاتحاد الأوروبي والصين
Lebanon 24
22-08-2024
|
05:28
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إعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن اندلاع حرب تجارية مع الصين ربما أصبح أمرا لا مفر منه.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن بوريل قوله في حدث هذا الأسبوع: "لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين. ليس لدينا أي مصلحة في الدخول في حرب تجارية مع الصين، لكن ربما يكون ذلك أمرا لا مفر منه. إنه يتوافق مع منطق الأحداث".
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وأشار بوريل إلى أن المنتجات الرخيصة المصنوعة في الصين بما فيها السيارات الكهربائية، يتم تحويلها إلى السوق الأوروبية بسبب معدلات التعريفات الجمركية الأعلى في الولايات المتحدة.
وقال: "الولايات المتحدة لا تسأل رأينا عندما يحظرون استيراد السيارات الصينية، ولن يسألونا إلى أين تذهب هذه السيارات الصينية إذا لم تكن متجهة إلى الولايات المتحدة.. أنا متأكد من أنها ستذهب إلى السوق الأوروبية، وهذا يخلق مشكلة تنافسية مع صناعتنا".
ورغم ذلك، اعتبر بوريل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتجنب "المواجهة المنهجية" مع الصين. وأصر على أن التكتل ليس لديه مصلحة في "احتواء صعود الصين"، وقال: "يجب ألا تعارض أوروبا صعود الصين، لأن هذا الصعود حقيقة، فالصين أصبحت في طليعة كل التكنولوجيا".
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