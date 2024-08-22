جريمة في باكستان.. هجوم مسلّح على شاحنة مدرسية وهذا عدد القتلى!

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أطلق مجهولون النار على شاحنة مدرسية بإقليم البنجاب الباكستاني، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص، من بينهم السائق، وفق ما أفادت بذلك بوابة "دون" الإخبارية المحلية.وقالت البوابة، في بيان نقلا عن خدمة الإنقاذ المحلية، إن طفلين قتلا وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مجهولون النار على شاحنة مدرسية، وبحسب البوابة فإن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10-12 عاما، والضحية السادسة هو سائق الشاحنة.وبعد ذلك، فرّ المسلحون من مكان الحادث. وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون، فإن إطلاق النار وقع على خلفية عداء شخصي، وكان هدف مطلقي النار السائق. (روسيا اليوم)