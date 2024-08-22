Advertisement

عربي-دولي

جريمة في باكستان.. هجوم مسلّح على شاحنة مدرسية وهذا عدد القتلى!

Lebanon 24
22-08-2024 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1237500-638599274853034339.jpg
Doc-P-1237500-638599274853034339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق مجهولون النار على شاحنة مدرسية بإقليم البنجاب الباكستاني، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص، من بينهم السائق، وفق ما أفادت بذلك بوابة "دون" الإخبارية المحلية.

وقالت البوابة، في بيان نقلا عن خدمة الإنقاذ المحلية، إن طفلين قتلا وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مجهولون النار على شاحنة مدرسية، وبحسب البوابة فإن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10-12 عاما، والضحية السادسة هو سائق الشاحنة.
Advertisement

وبعد ذلك، فرّ المسلحون من مكان الحادث. وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون، فإن إطلاق النار وقع على خلفية عداء شخصي، وكان هدف مطلقي النار السائق. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:28 | 2024-08-22
07:23 | 2024-08-22
07:02 | 2024-08-22
06:55 | 2024-08-22
06:48 | 2024-08-22
06:35 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24