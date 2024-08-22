في القرم... الأمن الروسي يعتقل عملاء للاستخبارات الأوكرانية

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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن عناصره اعتقلوا في القرم 3 عملاء لمديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كانوا يعدون لتنفيذ عمليات تجسس وتخريب في شبه الجزيرة.وجاء في بيان الأمن الروسي: "في سيفاستوبول، تم اعتقال عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية، وهو مواطن روسي من مواليد عام 1965، خضع للتدريب على استخدام المتفجرات والأسلحة النارية الفردية، وكذلك القيام بأعمال التتبع والمراقبة، وهو متدرب على استخدام طرق الاتصال السرية. وتبين أنه قام بتجهيز عبوة ناسفة تم استخدامها في تموز 2024 لتفجير خط لنقل الغاز في جمهورية القرم".وأضاف البيان، بحسب وكالة "تاس" الإخبارية الروسية "وأثناء اعتقاله، تم العثور على عبوة ناسفة مماثلة في سيارته الشخصية".