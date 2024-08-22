جديد حادثة غرق "اليخت الفاخر".. العثور على جثة خامسة اليوم

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بعد يوم واحد من العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته البالغة من العمر 18 عاماً، تمكن أفراد الإنقاذ الذين يبحثون بين حطام يخت فاخر غرق قبالة صقلية من انتشال جثة خامسة اليوم الخميس، فيما لم يتحدد بعد موقع شخص واحد، مع سعي المحققين إلى معرفة سبب غرق اليخت بهذه السرعة.وحملت أطقم الإنقاذ الجثمان إلى الشاطئ في ميناء بورتيشيلو بينما واصل الغواصون البحث عن الشخص السادس المفقود.ولم تظهر أي علامات على وجود حياة خلال أربعة أيام من البحث في هيكل اليخت في قاع البحر على عمق 50 مترا تحت الماء. (العربية)