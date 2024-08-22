Advertisement

عربي-دولي

جديد حادثة غرق "اليخت الفاخر".. العثور على جثة خامسة اليوم

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1237522-638599318471851362.jpg
Doc-P-1237522-638599318471851362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد يوم واحد من العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته البالغة من العمر 18 عاماً، تمكن أفراد الإنقاذ الذين يبحثون بين حطام يخت فاخر غرق قبالة صقلية من انتشال جثة خامسة اليوم الخميس، فيما لم يتحدد بعد موقع شخص واحد، مع سعي المحققين إلى معرفة سبب غرق اليخت بهذه السرعة.
Advertisement

وحملت أطقم الإنقاذ الجثمان إلى الشاطئ في ميناء بورتيشيلو بينما واصل الغواصون البحث عن الشخص السادس المفقود.

ولم تظهر أي علامات على وجود حياة خلال أربعة أيام من البحث في هيكل اليخت في قاع البحر على عمق 50 مترا تحت الماء. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2024-08-22
09:13 | 2024-08-22
09:12 | 2024-08-22
08:57 | 2024-08-22
08:28 | 2024-08-22
08:13 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24