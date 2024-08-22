بالأسماء.. تعرفوا إلى أبرز المتبرعين لترامب وهاريس في الإنتخابات الرئاسيّة الأميركيّة

ذكر موقع "الجزيرة" أنّ المال يلعب دورا مهمّاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويكاد أن يكون عاملًا حاسمًا في تحديد سيّد البيت الأبيض.



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لكن هذا المبلغ القياسي تحطّم في انتخابات عام 2020، عندما جمع الديمقراطيون 3.2 مليارات دولار، جمع كل من جو بايدن ومايك بلومبيرغ أكثر من مليار دولار لكل منهما، بينما جمع دونالد ترامب أكثر من 800 مليون دولار.



ولا يختلف الحال في الانتخابات الحالية، فوفق لجنة الانتخابات الفدرالية التي تتعقب جمع التبرعات للحملات الانتخابية والإنفاق، تم جمع 1.09 مليار دولار من قبل جميع المرشحين حتى الآن. وقد جمع الديمقراطيون 1.2 مليار دولار في انتخابات عام 2008، مما اعتُبر حينها مبلغًا قياسيًا، وجمع منهم باراك أوباما وحده 778 مليون دولار.لكن هذا المبلغ القياسي تحطّم في انتخابات عام 2020، عندما جمع الديمقراطيون 3.2 مليارات دولار، جمع كل من جو بايدن ومايك بلومبيرغ أكثر من مليار دولار لكل منهما، بينما جمع دونالد ترامب أكثر من 800 مليون دولار.ولا يختلف الحال في الانتخابات الحالية، فوفق لجنة الانتخابات الفدرالية التي تتعقب جمع التبرعات للحملات الانتخابية والإنفاق، تم جمع 1.09 مليار دولار من قبل جميع المرشحين حتى الآن.

وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 متبرعين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمن جهوده للعودة إلى البيت الأبيض وفق ما ذكرت مجلة "فوربس":



1- تيموثي ميلون



وريث ثروة أميركية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان، وحقق المزيد من المال في صناعة السكك الحديدية، وقدم ميلون أكثر من 75 مليون دولار إلى لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب، بما في ذلك هدية بقيمة 50 مليون دولار في اليوم التالي لإدانة ترامب بجناية من قِبَل محكمة أميركية.



2- ليندا ماكماهون



أسست ماكماهون وزوجها فينس شركة "عالم المصارعة الترفيهية" لتصبح عملاقا ترفيهيا قيمته مليارات الدولارات.



وشاركت في السياسة لسنوات، إذ ترشحت من دون جدوى لمجلس الشيوخ في ولاية كونيتيكت في عامي 2010 و2012 ثم عملت كرئيسة لإدارة الأعمال الصغيرة في عهد ترامب، وأسهمت بأكثر من 15 مليون دولار في لجان العمل السياسي التابعة لترامب.



3- ديان هندريكس



احتفلت هندريكس مؤخرا بلقب أغنى امرأة عصامية في أميركا، ويبلغ صافي ثروتها 20.9 مليار دولار وهي من أشد المؤيدين لترامب، واتهمت إدارة بايدن هاريس بخنق ريادة الأعمال.



وتحقق شركتها لمواد البناء "إيه بي سي سبلاي" إيرادات سنوية بقيمة 20 مليار دولار، وقالت: "أعرف مدى صعوبة بناء شركة من لا شيء. ونحن بحاجة إلى رئيس يفهم ذلك أيضا"، وهي ترى أن ترامب هو ذلك الرئيس، إذ تبرعت بالفعل بأكثر من 6 ملايين دولار في المجموعات التي تدعمه.



4- ميريام أديلسون



ميريام أديلسون، إسرائيلية أميركية، طبيبة وأرملة قطب الكازينوهات والمانح الجمهوري الكبير شيلدون أديلسون، وهي من مواليد إسرائيل، وتمتلك الآن حصة أغلبية في إمبراطورية "كازينو لاس فيغاس ساندز" وفريق "دالاس مافريكس" لكرة السلة.



وتبرع آل أديلسون بـ220 مليون دولار لقضايا الحزب الجمهوري في عام 2020، وتواصل ميريام التبرع بمبالغ كبيرة في أعقاب وفاة زوجها عام 2021، وقد أنفقت أكثر من 20 مليون دولار في هذه الدورة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أن أديلسون تخطط لإنفاق أكثر من 90 مليون دولار لدعم ترامب، وقد تبرعت حتى الآن بـ 5.8 ملايين دولار.



5- كيلسي وارن



يبلغ صافي ثروته 6.2 مليارات دولار، وتشتهر شركة وارن المسجلة في البورصة بمشروع خط أنابيب "داكوتا أكسيس" المثير للجدل، والذي دعمه ترامب في رئاسته الأولى، وكان وارن قد تبرع بمبلغ 100 ألف دولار للمساعدة في انتخابه في عام 2016، ثم أنفق أكثر من 11 مليون دولار في حملة ترامب عام 2020. وقد أنفق ما يقرب من 6 ملايين دولار حتى الآن لدعم ترامب في هذه الحملة.



6- تيموثي دان



أحد أقطاب لوبي النفط في أميركا، وأصدر شيكا بقيمة 5 ملايين دولار للجنة العمل السياسي التابعة لترامب في كانون الأول الماضي. وتعد شركة تشغيل الآبار "كراون كويست" التابعة لدان ومقرها غرب تكساس واحدة من أكبر شركات النفط الخاصة في الولايات المتحدة، ويبلغ صافي ثروته 2.2 مليار دولار.



7- إليزابيث وريتشارد أويهلين



إليزابيث وريتشارد أويهلين من بين أكثر المتبرعين سخاءً للحزب الجمهوري، إذ يتبرعان بعشرات الملايين في كل دورة.



أنشأت إليزابيث وريتشارد شركة "يولاين" لمواد التعبئة والتغليف من قبو منزلهما في عام 1980، والآن تحقق الشركة مبيعات تزيد عن 6 مليارات دولار سنويا، وهما من أبرز المتعصبين لشعار "أميركا أولا" الذي أطلقه ترامب لدعم الشركات الأميركية.



8- جيف سبريشر وكيلي لوفلر



قدمت لوفلر مبالغ كبيرة للجمهوريين لأكثر من عقد من الزمان، أما زوجها جيف سبريشر فهو مؤسس بورصة "إنتركونتيننتال"، التي تمتلك بورصة نيويورك.



ويبلغ صافي ثروتهما 1.1 مليار دولار، وتبرع الزوجان معا بما يقرب من 5 ملايين دولار لدعم ترامب، ويخططان للتبرع بمزيد من الأموال.



9- فيل روفين



تبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وهو أحد المتبرعين الرئيسيين لترامب، كما أنه شريك تجاري وصديق مقرب للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، ويمتلك الاثنان فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس، ويقف روفين خلف ترامب منذ عام 2016، لكنه رفع الرهان لعام 2024 إذ تبرع بـ 3.3 ملايين دولار للجان ترامب حتى الآن.





وفي ما يلي قائمة بأبرز 10 متبرعين لحملة كامالا هاريس وفق ما ذكر عدد من المنصات والمواقع مثل "بيزنس إنسايدر" و"نيوز نيشن" و"أوبن سيكرتس" وصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية وغيرها:



1- ريد هاستينغز



تبرع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس" بقيمة 7 ملايين دولار لحملة هاريس، مما يعد أكبر تبرع يقدمه هاستينغر لسياسي واحد على الإطلاق.



2- ريد هوفمان



أيد المؤسس المشارك لموقع "لينكدن" هاريس، وتبرع هوفمان بمبلغ وصل إلى 1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 ملايين دولار إضافية تبرع بها في وقت سابق للجان العمل السياسي المؤيدة لبايدن هذا الربيع، وتحولت هذه الأموال لحملة هاريس رغم الاحتجاج القانوني لحملة ترامب.



3- جورج وأليكس سوروس



يدعم الملياردير الديمقراطي اليهودي جورج سوروس بثروته الكبيرة كامالا هاريس، وحثّ ابنه أليكس البالغ من العمر 38 عاما، والذي عهد إليه بإدارة مؤسسته الخيرية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، على الالتفاف حول كامالا هاريس.





4- ميليندا فرينش غيتس



أعلنت الزوجة السابقة لبيل غيتس تأييدها لهاريس وقالت لشبكة "سي بي إس مورنينغس" إنها "أسهمت في حملتها، واعترفت بأنها المرة الأولى التي تدعم فيها مرشحا علنا".



وتداولت منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تبرعت بمبلغ 52 مليون دولار للحملة الرئاسية لهاريس لعام 2024، لكن لم تؤكد ميلندا غيتس أو أي مصدر مستقل هذه الأنباء وفق ما ذكرت منصة "ياهو نيوز".



5- شيريل ساندبرغ



أيدت شيريل ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة لشركة "ميتا"، كامالا هاريس للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي منشور على إنستغرام، قالت ساندبرغ إنها سعيدة بدعم نائبة الرئيس وفق ما ذكرت منصة "بيزنس إنسايدر".



6- فينود خوسلا



أطلق قطب التكنولوجيا الهندي، فينود خوسلا، والذي تقدر ثروته بـ 7.4 مليارات دولار، والذي تستثمر شركته "خوسلا فينتشرز" في التقنيات التجريبية مثل الطب الحيوي والروبوتات، نداءً واضحًا لدعم كامالا هاريس، ورفض ترشح دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.



7- مارك كوبان



أيّد رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان ترشيح هاريس لمنصب الرئيس بعد وقت قصير من انسحاب بايدن.



8- سوزان بريتزكر



زوجة ووريث نيكولاس بريتزكر الثاني أحد أفراد العائلة التي أسست شركة فنادق حياة وهي واحدة من أغنى العائلات في أميركا، وقد أعلنت دعمها لكمالا هاريس لمنصب الرئيس، ولا تعرف المبالغ التي تبرعت بها لدعم حملة المرشحة الديمقراطية حتى الآن.



9- كريس ساكا



مؤسس شركة لووركيس كابيتال، وتقدر ثروته بـ 1.2 مليار دولار، وقام كريس ساكا بمراهنات مبكرة بالاستثمار في تويتر وأوبر من خلال شركته الاستثمارية، وهو معارض نشط لدونالد ترامب، وأعلن تأييده لكمالا هاريس وفق ما ذكرت فوربس.



10- روغر ألتمان



مؤسس بنك الاستثمار "إيفركور" وأحد جامعي التبرعات المؤثرين، ويعتقد أن هاريس هي الخيار الأفضل للديمقراطيين.



تبرع ألتمان بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق هاريس للعمل، و6600 دولار لحملة هاريس للرئاسة، و50 ألف دولار لنفس الصندوق السابق في العام الماضي 2023، وفي العام الماضي، تبرع بمبلغ 25 ألف دولار لصندوق هاريس للنصر وهذه هي التبرعات المعروفة حتى الآن. (الجزيرة)