Advertisement

عربي-دولي

أنقرة تعلن موعد زيارة السيسي لتركيا

Lebanon 24
22-08-2024 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1237538-638599350085362949.jpg
Doc-P-1237538-638599350085362949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل الإعلام التركي عن مصادر خاصة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يزور العاصمة التركية أنقرة في 4 أيلول المقبل.

وقال مراسلنا إن أنقرة أعلنت أنه سيتم استقبال الرئيس المصري بالقصر الرئاسي من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
Advertisement

وعلى هامش الزيارة، سيُعقد برئاسة أردوغان والسيسي، اجتماع (مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى) بين تركيا ومصر بنسخته الجديدة.

وكان سفير تركيا لدى مصر صالح موتلو شن قد أعلن أنه سيتم التوقيع بين مصر وتركيا على اتفاقيات تشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية.

وأوضح، في بيان صحافي أنه تحت قيادة كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تستمر العلاقات بين البلدين ‏في التطور شاملة كل المجالات من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن السياحة إلى الصناعة، ومن التعليم إلى الصحة‎.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2024-08-22
09:13 | 2024-08-22
09:12 | 2024-08-22
08:57 | 2024-08-22
08:28 | 2024-08-22
08:13 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24