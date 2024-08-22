أنقرة تعلن موعد زيارة السيسي لتركيا

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نقل الإعلام التركي عن مصادر خاصة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يزور العاصمة التركية أنقرة في 4 أيلول المقبل.وقال مراسلنا إن أنقرة أعلنت أنه سيتم استقبال الرئيس المصري بالقصر الرئاسي من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وعلى هامش الزيارة، سيُعقد برئاسة أردوغان والسيسي، اجتماع (مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى) بين تركيا ومصر بنسخته الجديدة.وكان سفير تركيا لدى مصر صالح موتلو شن قد أعلن أنه سيتم التوقيع بين مصر وتركيا على اتفاقيات تشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية.وأوضح، في بيان صحافي أنه تحت قيادة كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تستمر العلاقات بين البلدين ‏في التطور شاملة كل المجالات من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن السياحة إلى الصناعة، ومن التعليم إلى الصحة‎.