فضيحة داخل مستشفى... جثة جيسي بقيت منسية في الثلاجة لعام

Advertisement

بعد أن أبلغ مستشفى في كاليفورنيا أفراد عائلة جيسي بيترسون بأن مريضة السكري البالغة من العمر 31 عاماً خرجت من المستشفى رغم نصيحة الأطباء بعكس ذلك، قضت والدتها وشقيقتاها عاماً في البحث عنها وأبلغن الشرطة عن اختفائها ونشرن منشورات تبلغ عن ذلك، واتصلن بالأصدقاء وبحثن عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها.لكن تبيّن أن بيترسون لم تغادر مركز ميرسي سان خوان الطبي في ساكرامنتو. وتشير شهادة وفاتها إلى أنها توفيت في المستشفى بسبب سكتة قلبية في الثامن من نيسان 2023، أي قبل عام كامل من توقيع الشهادة.ووفقاً لقانون ولاية كاليفورنيا، من المفترض استكمال شهادات الوفاة في غضون 15 ساعة من وفاة الشخص.وخلال ذلك العام، كانت جثة بيترسون المتحللة منسية على الرف رقم 22 في ثلاجة التخزين خارج المستشفى، وفقاً لدعوى إهمال بقيمة 15 مليون دولار رفعتها عائلتها.